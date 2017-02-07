جت: القاء قنبلة تجاه منزل وحرق سيارتين واضرار جسيمة

مواطنون:

حوادث العنف تتفشى داخل البلدات العربية، والظاهرة تحتاج لمحاربتها بواسطة آليات التي يمكن أن تساهم في وقف مسلسل العنف والجرائم

قام مجهولون بعد منتصف الليلة الفائتة باحراق مركبتين في جت المثلث والقاء قنبلة تجاه منزل، وبلطف من الله لم تقع أي اصابات تذكر الا انه تم الحاق اضرار جسيمة.

هذا ووصلت الى المكان سيارة الاطفاء التي قامت باخماد النيران، فيما حضرت قوات الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الحادث التي لا تزال خلفيته غير واضحة، كما ولم يتم التوصل لاي مشتبهين ضالعين في الحادثة.

هذا وقد أشار مواطنون أن "صوت الانفجار كان مدويا، وقد ارعب سكان الحي وخاصة الاطفال منهم".

كما اضافوا: "حوادث العنف تتفشى داخل البلدات العربية، والظاهرة تحتاج لمحاربتها بواسطة آليات التي يمكن أن تساهم في وقف مسلسل العنف والجرائم".

صور من المكان