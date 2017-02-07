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أخبار محاكم وجنائيات الجديدة المكر: اعتقال سائق يقود ورخصته مسحوبة وتحرير مخالفات خطيرة

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كفرياسيف والقضاء الجديدة المكر: اعتقال سائق يقود ورخصته مسحوبة
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الجديدة المكر: اعتقال سائق يقود ورخصته مسحوبة وتحرير مخالفات خطيرة

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم اعتقال سائق من السكان هناك في العشرينات من عمره ورخصته مسحوبة مرتين سابقا حيث تم التحرز على مركبته

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-07 07:32:20 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "تواصل الشرطة في نشاطاتها المختلفة الرامية الى تعزيز مستوى السلامة على الطرقات مع قيامها مؤخرا في حملة ضبط مرورية مكثفة طالت السلطة المحلية المكر- الجديدة بقضاء عكا وتخللها تحرير الكثير من المخالفات حول تجاوزات مرورية بالغة الخطورة تضمنت تبادل اطراف الحديث بالهاتف النقال خلال القيادة وعدم وضع احزمة الامان والانحراف عن مسلك السير والسفر وعدم اعطاء حق الاولوية بالعبور للمشاة والسيارات وغيرها، اضف تم اعتقال سائق من السكان هناك في العشرينات من عمره ورخصته مسحوبة مرتين سابقا حيث تم التحرز على مركبته ومنع حركتها على الشارع لمدة 30 يوما جنبا الى العزم على طلب تمديد فترة اعتقاله خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء قي محكمة السير والمرور في عكا على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.


خلال الحملة- تصوير: الشرطة

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