غياب نسيم زبن عن تشكيلة مكابي يافة الناصرة أمام نادي دبورية

يواصل الفريق الدبوري تقدمه في سلم اللائحة، حيث يقوده المدرب محمد عزايزة الى بر الأمان، رغم ابتعاده حاليا عن الملاعب لاصابته بصورة طفيفة في حادث سير

يحل فريق مكابي يافة الناصرة ضيفا على النادي الرياضي دبورية، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وفاز فريق يافة الناصرة على فريق هبوعيل رموت منشيه بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل له نسيم زبن وأفيف كوهين، علما أن زبن أبعد بالبطاقة الحمراء، مما يعني غيابه عن لقاء دبورية.



نسيم زبن

أما زميله محمد بديع زعبي فيعود للعب، وذلك بعد انهائه الايقاف عن مباراة واحدة. يذكر أنه تم تأجيل اللقاء أمام في هبوعيل طيرة الكرمل مرة أخرى الى الثامن والعشرين من شهر شباط الحالي، بعد أن كان من المقرر أن يجرى اللقاء اليوم الثلاثاء.

هذا، ويواصل الفريق الدبوري تقدمه في سلم اللائحة، حيث يقوده المدرب محمد عزايزة الى بر الأمان، رغم ابتعاده حاليا عن الملاعب لاصابته بصورة طفيفة في حادث سير، اذ فاز في مباراته الماضية على فريق مكابي جمال عين ماهل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل له: ركان نجار ومحمد شبلي وكرم عبد الله.