التخطيط لتأسيس مركز مدعتك في الشبلي أم الغنم

خلال الاجتماع تم الاتفاق على تجهيز مخطط أولي لمركز "مدعتك" في الشبلي أم الغنم.



وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" عقد مؤخرًا اجتماع هام بين إدارة المجلس المحلي الشبلي ام الغنم وإدارة "مدعتك" وذلك بهدف إقامة مركز "مدعتك" في الشبلي أم الغنم.رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، مهندس المجلس فاتك شبلي استقبلوا كل من مدير عام "مدعتك" إلي شيرميستر والمسؤولين من المكتب" .





واضاف البيان :"خلال الاجتماع تم الاتفاق على تجهيز مخطط أولي لمركز "مدعتك" في الشبلي أم الغنم.رئيس المجلس نعيم شبلي أكد أن إدارة المجلس تسعى لتطوير مسيرة العلم في القرية فمشروع بناء الانسان هو المشروع الأساسي والأهم ".