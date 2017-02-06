اللد: اصابة شابين عربيين بعد تعرضهما لاطلاق نار

تواصل الشرطة في اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم الاثنين في اللد تم اطلاق عيارات نارية اصابت مواطنين عربيين من السكان هناك بجراح طفيفة ، احيلا على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى . هذا وتواصل الشرطة في اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد ، مع ترجيح شبهات المنطلقات الجنائية ".