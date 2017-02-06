مدن الساحل اللد: اصابة شابين عربيين بعد تعرضهما لاطلاق نار
اللد: اصابة شابين عربيين بعد تعرضهما لاطلاق نار
تواصل الشرطة في اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات
بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم الاثنين في اللد تم اطلاق عيارات نارية اصابت مواطنين عربيين من السكان هناك بجراح طفيفة ، احيلا على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى . هذا وتواصل الشرطة في اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد ، مع ترجيح شبهات المنطلقات الجنائية ".
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