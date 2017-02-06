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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك عليت من مجموعة شتراوس تُطلق شوكلاطة البقرة: KISS me

اسواق العرب

عليت من مجموعة شتراوس تُطلق شوكلاطة البقرة
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عليت من مجموعة شتراوس تُطلق شوكلاطة البقرة: KISS me

كرانش شوكلاطة بيضاء مع بسكوت وكرانش مع قطع بوظة وكرانش مع كُرات الحبوب

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 19:50:09 A A

شوكلاطة البقرة كرانش مع قطع "نشيكوت" مارنچ تنضم إلى الطعمات المحبوبة في سلسلة البقرة كرانش: "كرانش شوكلاطة حليب مع بسكوت، كرانش شوكلاطة بيضاء مع بسكوت، كرانش مع قطع بوظة وكرانش مع كُرات الحبوب".

لمسلّيات شوكلاطة "البقرة كرانش"، أحد المسليات المحبوبة، المعروفة، الشابة والمدلّلة من عليت، إنضمّ طعم جديد في الدُفعة الخاصة لقطع "نشيكوت" المارنچ وقطع بسكوت الشوكلاطة. الطعم الجديد الذي أضيف خصيصًا لفصل الشتاء حصل على علامات ممتازة في اختبارات التذوّق بفضل دمج نشيكوت المارنچ والبسكوت، التي تخلق لُقمة مقرمشة جدًا.

إطلاق شوكلاطة البقرة كرانش نشيكوت بعبوة جديدة، متألّقة وخاصة، يرافقه أيضًا حملة ديچيتال لـ "القُبلة المُربكة" مع توزيع رزم هدايا .
ع.ع.

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