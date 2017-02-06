قرى المرج اصابة طفل بجراح خطيرة بعد تعرضه للدهس في منطقة اكسال
اصابة طفل بجراح خطيرة بعد تعرضه للدهس في منطقة اكسال
بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
عمم المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء بيانا جاء فيه:" تم المساء الاثنين ، نقل طفل ( عامين ونصف) من مفرق مزراع الى مستشفى رمبام ، بعد تعرضه للدهس في منطقة اكسال . ووصفت حالة الطفل بالمتوسطة حتى الخطيرة ".
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