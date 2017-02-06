اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار مقتل الشاب محمود جبارين من أم الفحم طعنًا

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مقتل الشاب محمود جبارين من أم الفحم طعنًا

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-06 18:39:15 A A
لقي الشاب محمود نادر جبارين (19 عامًا) من مدينة أم الفحم مصرعه نتيجة تعرضه للطعن، اليوم الاثنين، خلال شجار بحي المحاميد في المدينة. وكانت قد تمّت إحالة الشاب عصر اليوم الاثنين، الى عيادة النور في المدينة وهو بحالة بالغة الخطورة ونقل بعدها إلى المستشفى، ليعلن عن وفاته مساء اليوم.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: مقتل اب وابنه بعد تعرضهما لاطلاق نار | [559 قراءة]
2 الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بكأس أفريقيا | [245 قراءة]
3 بنات الشمس الحلقة 56 مدبلجة على العرب | [214 قراءة]
4 كفرقاسم: غضب بسبب جرائم القتل | [189 قراءة]
5 ثأر الاخوة الحلقة 54 مدبلجة عبر موقع العرب | [131 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب