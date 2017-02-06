مقتل الشاب محمود جبارين من أم الفحم طعنًا

لقي الشاب محمود نادر جبارين (19 عامًا) من مدينة أم الفحم مصرعه نتيجة تعرضه للطعن، اليوم الاثنين، خلال شجار بحي المحاميد في المدينة. وكانت قد تمّت إحالة الشاب عصر اليوم الاثنين، الى عيادة النور في المدينة وهو بحالة بالغة الخطورة ونقل بعدها إلى المستشفى، ليعلن عن وفاته مساء اليوم.