اغلاق
اغلاق
أخبار محليات مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا خلال شجار في المدينة

أخبار

وادي عارة مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا خلال شجار في المدينة

شرطة أم الفحم تحقق بملابسات الحادث

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 18:37:52 A A

لقي الشاب محمود نادر جبارين (19 عامًا) من مدينة أم الفحم مصرعه نتيجة تعرضه للطعن، اليوم الاثنين، خلال شجار بحي المحاميد في المدينة. وكانت قد تمّت إحالة الشاب عصر اليوم الاثنين، الى عيادة النور في المدينة وهو بحالة بالغة الخطورة ونقل بعدها إلى المستشفى، ليعلن عن وفاته مساء اليوم.


صور من المكان

وأشار مراسلنا إلى أنّ شرطة أم الفحم تحقق بملابسات الحادث. وجاء على لسان الشرطة أنّ "شابا قد تعرض للطعن ووصفت حالته بالخطيرة حيث تم تقديم له العلاج الأولي في مركز طبي بالمدينة ومن ثم نقله الى المستشفى، في حين تواصل شرطة أم الفحم التحقيق بالحادث"، بحسب الشرطة.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: مقتل اب وابنه بعد تعرضهما لاطلاق نار | [558 قراءة]
2 الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بكأس أفريقيا | [245 قراءة]
3 بنات الشمس الحلقة 56 مدبلجة على العرب | [214 قراءة]
4 كفرقاسم: غضب بسبب جرائم القتل | [187 قراءة]
5 ثأر الاخوة الحلقة 54 مدبلجة عبر موقع العرب | [131 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب