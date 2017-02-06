مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا خلال شجار في المدينة

شرطة أم الفحم تحقق بملابسات الحادث

لقي الشاب محمود نادر جبارين (19 عامًا) من مدينة أم الفحم مصرعه نتيجة تعرضه للطعن، اليوم الاثنين، خلال شجار بحي المحاميد في المدينة. وكانت قد تمّت إحالة الشاب عصر اليوم الاثنين، الى عيادة النور في المدينة وهو بحالة بالغة الخطورة ونقل بعدها إلى المستشفى، ليعلن عن وفاته مساء اليوم.





صور من المكان

وأشار مراسلنا إلى أنّ شرطة أم الفحم تحقق بملابسات الحادث. وجاء على لسان الشرطة أنّ "شابا قد تعرض للطعن ووصفت حالته بالخطيرة حيث تم تقديم له العلاج الأولي في مركز طبي بالمدينة ومن ثم نقله الى المستشفى، في حين تواصل شرطة أم الفحم التحقيق بالحادث"، بحسب الشرطة.