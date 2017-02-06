اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية قراقرة يزور الحارس شلبي في المستشفى بعد إصابته خلال مباراة عيروني طبريا واكسال

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء محمد شلبي ينهي مسيرته لهذا الموسم بسب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قراقرة يزور الحارس شلبي في المستشفى بعد إصابته خلال مباراة عيروني طبريا واكسال

شلبي أصيب بكسر في قدمه جراء اصطدام المهاجم معمر قراقرة

أكد معمر قراقرة أنه يعتذر لشلبي عن اصابته غير المقصودة خلال التنافس بينهما على كرة داخل صندوق الجزاء، وأنه يتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا الى الملاعب

الحارس الكسلاوي أنهى مسيرته لهذا الموسم بسبب الإصابة على أن يعود الموسم القادم

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 18:44:18 A A

قام مسؤولو فريق عيروني طبريا بزيارة حارس المرمى الكسلاوي محمد شلبي في المستشفى، حيث أصيب بكسر في قدمه جراء اصطدام المهاجم معمر قراقرة به، وذلك خلال المباراة بين الفريقين.


سويسا وقراقرة يزوران شلبي في المستشفى

هذا، وكان من بين الزائرين لعيادته معمر قراقرة نفسه والمدرب ايلان سويسا وأعضاء الادارة. وأكد معمر قراقرة أنه يعتذر لشلبي عن اصابته غير المقصودة خلال التنافس بينهما على كرة داخل صندوق الجزاء، وأنه يتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا الى الملاعب.

وتسببت هذه الاصابة بانهاء مسيرة محمد شلبي مع الفريق الكسلاوي هذا الموسم، على أن يعود للعب في الموسم المقبل. وكما تمنى قراقرة الناجح للفريق الكسلاوي في مشواره خلال الموسم الكروي الحالي، ضمن تنافسه في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: مقتل اب وابنه بعد تعرضهما لاطلاق نار | [560 قراءة]
2 الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بكأس أفريقيا | [245 قراءة]
3 بنات الشمس الحلقة 56 مدبلجة على العرب | [214 قراءة]
4 كفرقاسم: غضب بسبب جرائم القتل | [189 قراءة]
5 ثأر الاخوة الحلقة 54 مدبلجة عبر موقع العرب | [132 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب