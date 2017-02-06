قراقرة يزور الحارس شلبي في المستشفى بعد إصابته خلال مباراة عيروني طبريا واكسال

شلبي أصيب بكسر في قدمه جراء اصطدام المهاجم معمر قراقرة

أكد معمر قراقرة أنه يعتذر لشلبي عن اصابته غير المقصودة خلال التنافس بينهما على كرة داخل صندوق الجزاء، وأنه يتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا الى الملاعب

الحارس الكسلاوي أنهى مسيرته لهذا الموسم بسبب الإصابة على أن يعود الموسم القادم

قام مسؤولو فريق عيروني طبريا بزيارة حارس المرمى الكسلاوي محمد شلبي في المستشفى، حيث أصيب بكسر في قدمه جراء اصطدام المهاجم معمر قراقرة به، وذلك خلال المباراة بين الفريقين.





سويسا وقراقرة يزوران شلبي في المستشفى

هذا، وكان من بين الزائرين لعيادته معمر قراقرة نفسه والمدرب ايلان سويسا وأعضاء الادارة. وأكد معمر قراقرة أنه يعتذر لشلبي عن اصابته غير المقصودة خلال التنافس بينهما على كرة داخل صندوق الجزاء، وأنه يتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا الى الملاعب.

وتسببت هذه الاصابة بانهاء مسيرة محمد شلبي مع الفريق الكسلاوي هذا الموسم، على أن يعود للعب في الموسم المقبل. وكما تمنى قراقرة الناجح للفريق الكسلاوي في مشواره خلال الموسم الكروي الحالي، ضمن تنافسه في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.