الأسد: معظم الدول الأوروبيّة دعمت تنظيمات مارست الإرهاب بحق الشعب السوري

بشار الأسد:



هناك سياسيون غربيون يعملون من أجل النجاح في الانتخابات وليس من أجل مصلحة بلدانهم وشعوبهم

في تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد ، يوم الإثنين، إن "معظم الدول الأوروبية تسببت في إلحاق الضرر بمصالح شعوبها من خلال دعمها لتنظيمات مارست مختلف أنواع الإرهاب بحق الشعب السوري".



بشار الأسد



كما وأضاف الرئيس السوري، خلال استقباله وفد البرلمان البلجيكي برئاسة فيليب دوفينتر، النائب بالبرلمان الاتحادي البلجيكي، أن معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سوريا، حسبما نقلت وكالة "سانا" السورية. هناك سياسيون غربيون يعملون من أجل النجاح في الانتخابات وليس من أجل مصلحة بلدانهم وشعوبهم".

من جانبهم، أوضح أعضاء الوفد البرلماني البلجيكي أن "الرأي العام في عدد كبير من الدول الأوروبية يشهد تحولا ملفتا في موقفه إزاء ما يحصل في سوريا".