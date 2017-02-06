تحويل رئيس مجلس جولس سلمان عامر المتهم بقتل منير نبواني للحبس المنزلي

قرار المحكمة يقضي بإحالة عامر للحبس المنزلي بشكل كامل خارج القرية مع رقابة مشددة



سادت أجواء من الغضب والتوتر داخل قاعة المحكمة خاصة وأنّ عائلة القتيل رفضت القرار وأكدت أنّه "قرار غير عادل وجائر"

قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، عصر اليوم الاثنين، إطلاق سراح رئيس مجلس جولس سلمان عامر (54 عامًا) للحبس المنزلي، المتهم "بقتل منير نبواني رميًا بالرصاص سبق الإصرار والترصد، ومحاولة تشويش مجريات القضاء" – كما ذكرت النيابة العامة في وقت سابق.



فيديو وصور من المحكمة اليوم

وأفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ قرار المحكمة يقضي بإحالة عامر للحبس المنزلي بشكل كامل خارج القرية مع رقابة مشددة. هذا، وسادت أجواء من الغضب والتوتر داخل قاعة المحكمة خاصة وأنّ عائلة القتيل رفضت القرار وأكدت أنّه "قرار غير عادل وجائر، وأنّ من ارتكبوا مخالفات وجرائم أقل بكثير من القتل لم يطلق سراحهم بين المجرم سيصبح حرًا طليقًا"، كما قالت العائلة.

يشارإلى أنّ النيابة العامة في لواء حيفا كانت قد قدّمت قبل أشهر قليلة لائحة اتهام خطيرة البنود ضد رئيس مجلس جولس سلمان عامر، ونسبت له تهمة "ارتكاب جريمة قتل صديقه منير نبواني مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة تشويش مجريات القضاء" – كما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.