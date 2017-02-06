إبراهيموفيتش يدخل تاريخ البريميرليج بهدفه في شباك ليستر سيتي

رفع إبراهيموفيتش رصيده إلى الهدف 15 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف روميلو لوكاكو

قام زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد بمواصلة تألقه بعد تسجيله هدف في شباك ليستر سيتي خلال المباراة على ملعب ووكرز ستوديوم ضمن إطار الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.





زلاتان إبراهيموفيتش

وتمكّن إبراهيموفيتش من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بحلول الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد استلامه عرضية على طبق من ذهب من زميلة فالنسيا.

هذا ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى الهدف 15 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف روميلو لوكاكو صاحب 16 هدف وبالشراكة مع دييجو كوستا. وأصبح إبراهيموفيتش أكبر لاعب في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر (35 عام و125 يوم) يتمكن من تسجيل 15 هدف في موسم واحد فقط.