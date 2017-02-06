هرتسوغ عشية طرح قانون التسوية للتصويت في الكنيست: كارثة على إسرائيل
كان قد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تأجيل التصويت الأمر الذي قوبل بانتقادات ورفض من قبل حزب البيت اليهودي
أعرب زعيم المعارضة ورئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم، عن تخوفاته ورفضه لقانون التسوية، حيث هاجمه بشدّة وناشد رؤساء الأحزاب للتصويت ضده
من المتوقع أن يتمّ، مساء اليوم الاثنين، طرح "قانون التسوية" للتصويت والمصادقة عليه امام الهيئة العامة للكنيست. وهو اقتراح قانون يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية. وتشهد الساحة السياسية في إسرائيل خلافات في الرأي وانتقادات بين مختلف الأحزاب عشية التصويت.
زعيم المعارضة ورئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ
هذا، وأعرب زعيم المعارضة ورئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم، عن تخوفاته ورفضه لقانون التسوية، حيث هاجمه بشدّة وناشد رؤساء الأحزاب للتصويت ضده، وأشار إلى أنّه "سيجلب كارثة للشعب الإسرائيلي"، على حدّ تعبيره.
وأضاف هرتسوغ في تصريحات نقلها موقع "واللا" العبري أنّ:"هذه الكارثة رأينا بدايتها عند صدور قرار مجلس الأمن بشأن المستوطنات، واليوم ستنتقل هذه الكارثة لتشكل تهديدا مباشرًا لقادة البلاد وقادة الجيش الإسرائيلي"، كما قال.
وكان قد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال جلسة المجلس الوزاري الاسبوعية، الاحد، تأجيل التصويت الأمر الذي قوبل بانتقادات ورفض من قبل حزب البيت اليهودي.