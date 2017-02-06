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هرتسوغ عشية طرح قانون التسوية للتصويت في الكنيست: كارثة على إسرائيل

كان قد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تأجيل التصويت الأمر الذي قوبل بانتقادات ورفض من قبل حزب البيت اليهودي

أعرب زعيم المعارضة ورئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم، عن تخوفاته ورفضه لقانون التسوية، حيث هاجمه بشدّة وناشد رؤساء الأحزاب للتصويت ضده

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)

نشر: 2017-02-06 17:19:52 A نشر: 2017-02-06 17:19:52 A