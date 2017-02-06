سلطة الإطفاء: تشويشات بحركة السير في شارع رقم 1 بعد إندلاع حريق في سيارة
تمّ إغلاق الشارع بسبب الحادث ما تسبب بتشويشات في حركة السير من كلا الاتجاهي
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عمم كايد ظاهر، المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة بيت شمش، على إخماد حريق ، شب في سيارة بالقرب من شاعر هغاي - شارع رقم واحد. وقد تمّ إغلاق الشارع بسبب الحادث ما تسبب بتشويشات في حركة السير من كلا الاتجاهين" وفقًا للبيان.
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