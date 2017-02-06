سلطة الإطفاء: تشويشات بحركة السير في شارع رقم 1 بعد إندلاع حريق في سيارة

تمّ إغلاق الشارع بسبب الحادث ما تسبب بتشويشات في حركة السير من كلا الاتجاهي

عمم كايد ظاهر، المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة بيت شمش، على إخماد حريق ، شب في سيارة بالقرب من شاعر هغاي - شارع رقم واحد. وقد تمّ إغلاق الشارع بسبب الحادث ما تسبب بتشويشات في حركة السير من كلا الاتجاهين" وفقًا للبيان.