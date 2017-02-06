طهران: البرنامج الصاروخي الإيراني شأن داخلي وسنواجه أخطاء إدارة ترامب

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي:

العقوبات الإيرانية الجوابية ستفرض على شخصيات أمريكية، تتهمها إيران بدعم تنظيمات إرهابية مثل "داعش" وكذلك إسرائيل

أمام الإدارة الأمريكية الكثير لتستقر بشكل كامل، وهي لم تستقر بعد

كل ما له علاقة بالشؤون الصاروخية والداخلية لإيران مرتبط بالحكومة والشعب والسيادة الإيرانية، ولا حاجة للتشاور مع الآخرين حول هذا الأمر

أكّدت طهران ، يوم الاثنين، أنّ "البرنامج الصاروخي الإيراني هو شأن داخلي"، معتبرة أنّ "العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها هي إجراءات غير عادلة وخاطئة، وسيتمّ الرد عليها بعقوبات جوابية"، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.





الرئيس الايراني حسن روحاني

وقال القاسمي في تصريحات صحفية إنّ "العقوبات الإيرانية الجوابية ستفرض على شخصيات أمريكية، تتهمها إيران بدعم تنظيمات إرهابية مثل "داعش" وكذلك إسرائيل". وأوضح أنّ "عملية إعداد قائمة المستهدفين بالعقوبات دخلت مراحلها النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا".

وصف الدبلوماسي الإيراني التصريحات الأخيرة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بأنها "عدائية وبمثابة تهديد، لكنها، في الوقت نفسه، متناقضة، وشدد على أن تلك التصريحات لا تعني شيئاً بالنسبة لإيران". واعتبر أنّ "أمام الإدارة الأمريكية الكثير لتستقر بشكل كامل، وهي لم تستقر بعد". وذكر بأن "العقود الثلاثة الماضية شهدت الكثير من هذه التصريحات والمواقف العدائية الأمريكية، إلا أن مرور الزمن هو الذي سيحدد المسار". ونوّه قاسمي أن كل ما له علاقة بالشؤون الصاروخية والداخلية لإيران مرتبط بالحكومة والشعب والسيادة الإيرانية، ولا حاجة للتشاور مع الآخرين حول هذا الأمر"، كما قال.





الرئيس الأمريكي دونالد ترامب