مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران أخطر من داعش وتشكل تهديدًا عالميًا

مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين:

إيران هي الخطر الأكبر في مجموع المخاطر التي تواجهنا في ذلك الإقليم، وأنها تشكل تهديداً عالمياً كذلك بسبب قدراتها في تطوير الصواريخ الباليستية

وصف مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل فلين، إيران بأنها "أخطر من داعش"، وجاءت تصريحاتها هذه أثناء مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية تعود إلى مارس/آب 2015، حيث كان فلين يتولى قبلها منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع قبل تقاعده في 2014 بعد خلافات مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، حول تسوية قضايا المنطقة، بما فيها الوضع في سوريا والتعامل مع إيران.



مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين



يشار إلى أنّه وخلال الأسبوع الماضي أدان فلين، بصفته مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للأمن القومي، إجراء إيران تجربة إطلاق صاروخ باليستي، معتبراً أنها تتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي. ووصف فلين التجربة الصاروخية بأنها "أحدث خطوة في سلسلة أفعال إيران الاستفزازية، ومنها دعم الحوثيين في اليمن"، مضيفاً أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما "فشلت في الرد بشكل مناسب على أفعال إيران المؤذية"، كما قال.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي في تصريحاته الأخيرة، "أن أفعال إيران تهدد الاستقرار في المنطقة وتضع حياة الأميركيين في خطر".

هذا، وكان قد شدّد مايكل فلين خلال المقابلة المذكورة على أنّ "إيران هي الخطر الأكبر في مجموع المخاطر التي تواجهنا في ذلك الإقليم، وأنها تشكل تهديداً عالمياً كذلك بسبب قدراتها في تطوير الصواريخ الباليستية".