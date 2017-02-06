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توقيف سائق من البقيعة وسائقة من فسوطة خلال حملة لشرطة السير في نهاريا

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :

تمّ القاء القبض على سائق (23 عامًا) من البقيعة، حديث رخصة القيادة، وهو يقود بسرعة فائقة مضاعفة وصلت إلى 131 كلم/ساعة

اعتقال سائقة (40 عامًا) من فسوطة وهي تقود منذ 17 عامًا دون حيازتها رخصة قيادة بتاتًا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-02-06 15:47:32 A نشر: 2017-02-06 15:47:32 A