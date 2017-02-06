توقيف سائق من البقيعة وسائقة من فسوطة خلال حملة لشرطة السير في نهاريا
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :
تمّ القاء القبض على سائق (23 عامًا) من البقيعة، حديث رخصة القيادة، وهو يقود بسرعة فائقة مضاعفة وصلت إلى 131 كلم/ساعة
اعتقال سائقة (40 عامًا) من فسوطة وهي تقود منذ 17 عامًا دون حيازتها رخصة قيادة بتاتًا
عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، وجاء فيه:"ضمن نشاط لشرطة السير والمرور في مدينة نهاريا ، تمّ القاء القبض على سائق (23 عامًا) من البقيعة ، حديث رخصة القيادة، وهو يقود بسرعة فائقة مضاعفة وصلت إلى 131 كلم/ساعة، بحيث تمّ سحب رخصته مدة 30 يوما مع تسليمه دعوة عاجلة للامتثال امام القضاء"، بحسب الشرطة.
وأضاف بيان الشرطة أنّه:"في حادثة منفصلة في المدينة هناك أيضًا، تمّ القاء القبض على سائقة (40 عامًا) من فسوطة وهي تقود منذ 17 عامًا دون حيازتها رخصة قيادة بتاتًا، بحيث تمّ تحويلها للتحقيقات مع تسليمها دعوة عاجلة للامثتال امام القضاء"، وفقًا لما ورد من الشرطة.