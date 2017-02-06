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أخبار محاكم وجنائيات إتهام مواطن من مجد الكروم بإضرام النار بمقام في طوبا الزنغرية

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الشاغور إتهام مواطن من مجد الكروم بإضرام النار في طوبا
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إتهام مواطن من مجد الكروم بإضرام النار بمقام في طوبا الزنغرية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

المتهم قام يوم 27.01 الفائت بإشعال النيران بأقمشة كانت موضوعة على المقام هناك وألحق أضرارا مادية في المكان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-06 15:48:08 A A

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"تمّ اليوم الاثنين تقديم لائحة إتهام ضد مواطن (44 عامًا) من مجد الكروم بإضرام النار في مقام أحد الاولياء الصالحين في طوبا الزنغرية "، بحسب البيان.

وجاء في بيان السمري أيضًا أنّه:"مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال المشتبه باضرام النار عمدا في مقام احد الاولياء الصالحين فجر يوم 27.01 الفائت في بلدة طوبا الزنغرية، حيث قام بإشعال النيران بأقمشة كانت موضوعة على القبر هناك وألحق أضرارا مادية في المكان، وقد توصلت الشرطة لاحقا لاعتقاله في منزله في مجد الكروم، فقد تمّ اليوم الاثنين تقدم لائحة اتهام ضده مع طلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية بحقه"، وفقًا للشرطة. 

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