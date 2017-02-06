تطبيق جديد لرواد الصالات الرياضية

يُمكن للمتدربين داخل الصالات الرياضية الاعتماد على التطبيق لتتبع تدريباتهم بطريقة بسيطة والحصول على أقصى استفادة من الأنشطة المختلفة

"Think Eat Lift" هو تطبيق جديد يتيح لرواد الصالات الرياضية “الجيم” تنظيم وضبط برامجهم التدريبية بطريقة فعالة للغاية.





صورة توضيحية



ويُمكن للمتدربين داخل الصالات الرياضية الاعتماد على التطبيق لتتبع تدريباتهم بطريقة بسيطة والحصول على أقصى استفادة من الأنشطة المختلفة. فمثلاً يتيح التطبيق، الموجه خصيصاً لفئة المبتدئين والفئة المتوسطة، معرفة التمرينات المناسبة لهم ومعرفة مقدار الراحة المناسب بين الجولات وكذلك الأوزان الملائمة وغيرها من المعلومات التي تساعد المتدرب على القيام بالتمارين بفاعلية.

كما يتيح التطبيق بناء عادات رياضية خاصة بالمستخدم وتتبعها بكل سهولة، مع تقديمه لرسومات بيانية توضح مقدار التقدم على المدى الطويل. ويوفر التطبيق أيضاً مدونة داخلية يُمكن من خلالها الحصول على أحدث الأبحاث في مجال التدريب واللياقة والتغذية.