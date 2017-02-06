إصابة عامل من الناصرة بجراح بالغة الخطورة في مصنع في ريشون لتسيون

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تمّت احالة المصاب على اثرها للعلاج في مستشفى اساف هروفيه

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّ:"حادث عمل وقع، بعد ظهر اليوم الاثنين، في أحد المصانع بمدينة ريشون لتسيون ، حيث سقط عامل عربي في الخمسينات من العمر وهو من مدينة الناصرة من ارتفاع، ما اسفر عن إصابته بجراح بالغة الخطورة وقد تمّت احالته على اثرها للعلاج في مستشفى اساف هروفيه"، وفقًا للبيان.



وأضافت السمري:"هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد ( الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى"، إلى هنا بيان الشرطة.