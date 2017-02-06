طلاب البشائر سخنين في طريقهم إلى الدّراسة الأكاديميّة في جامعة حيفا

جاء في البيان:

اجتاز الطلّاب إيهاب مرّيد، محمّد حمزة، علي ريّان، مجد عبّاس وفارس حمزة، من مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم في سخنين المراحل التمهيديّة القاسية وتمّ قبولهم لدراسة علم الحاسوب في جامعة حيفا وذلك بموازاة دراستهم الثّانويّة العاديّ

عمّمت مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم – سخنين بيانًا، جاء فيه:"ضمن مشروع التّحدي الّذي تنظّمه جامعة حيفا لطلّاب المدارس الإعداديّة والثّانوية في البلاد، اجتاز الطلّاب: إيهاب مرّيد، محمّد حمزة، علي ريّان، مجد عبّاس وفارس حمزة، من مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم في سخنين المراحل التمهيديّة القاسية وتمّ قبولهم لدراسة علم الحاسوب في جامعة حيفا وذلك بموازاة دراستهم الثّانويّة العاديّة، وبذلك من المتوقّع أن ينهي هؤلاء الطّلاب دراستهم والحصول على الّلقب الأوّل في علم الحاسوب من جامعة حيفا في سنّ مبكّرة جدّا أي قبل بلوغهم سنّ العشرين. وستكون إمكانيّة استمرار الدّراسة لألقاب أكاديميّة عليا متاحة لهؤلاء الطّلاب بعد إتمامهم دراسة الّلقب الأوّل".





طلاب البشائر



وتابع البيان:"يأتي ذلك في إطار مشروع أكدمة طلّاب مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم في سخنين الّذي يشرف عليه الأستاذ جمال بقاعي المركّز التّربوي في المدرسة، وبدعم رئيس كليّة سخنين البروفيسور محمود خليل".



وزاد البيان:"هذا وقد عقّب الاستاذ أمير الحاج مدير عام مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم على هذا الإنجاز بقوله:"إنّ هذا الإنجاز الهامّ لطلاب المدرسة ومعلّميها يضاف إلى إنجازات كثيرة وعديدة قد حقّقتها المدرسة في الماضي وما زالت تسعى إلى تحقيق المزيد من النّجاحات على الأصعدة التّربويّة والدراسيّة والأكاديميّة، وقد سبق أن حصل طلّاب من المدرسة من خلال هذا المشروع على الّلقب الأوّل الأكاديمي في جامعات البلاد وهم في سنّ لم تتجاوز العشرين، وستسعى المدرسة دائمة إلى دمج الدّراسة الثّانويّة مع الدّراسة الأكاديميّة في المدرسة وفي المعاهد العليا في البلاد، إيمانا منّا بأنّ خلق جيل جديد من العلماء والباحثين يبدأ منذ الحداثة".

وقد هنّأ الاستاذ أمير الحاج الطّلاب وذويهم على هذا الإنجاز الكبير لأبنائهم وقدّم شكره الكبير للأستاذ جمال بقاعي المركّز التربوي في المدرسة ولسائر المعلّمين لما يقدّمونه من دعم ومؤازرة للطّلاب كي يكونوا متفوّقين ومتميّزين"، إلى هنا البيان.