ضبط اسلحة وقنابل في الناصرة وشفاعمرو وطوبا وبلدات أخرى في الشمال

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "في سياق مواصلة الشرطة قدما بمناهضتها شتى مظاهر الجريمة والعنف والسلاح والتسلح غير المشروع تركيزا على الوسط العربي وبخطوات ثابثة تم خلال فترة الاسبوعين الاخيرين في المنطقة الشمالية وعلى سبيل المثال لا الحصر ضبط الكثير من قطع الاسلحة وبما تضمن الاتي:



الاسلحة- تصوير: الشرطة



- في طوبا الزنغرية تم ضبط عبوة ناسفة ومسدس هواء

- في مجد الكروم تم ضبط مسدس و4 قنابل صوتية

- في منطقة نهر الاردن تم صبط بندقية M-16

- في شعب تم ضبط مسدس 0.22 ملم

- في دبورية تم ضبط بندقية

- في شفاعمرو تم ضبط بندقية يدوية الاعداد

- في كفرياسيف تم ضبط مسدس F.N

- في العفولة تم ضبط مسدس يدوي الاعداد

- في منطقة مفتوحة قرب العفولة تم ضبط بندقية

- في الناصرة تم ضبط مسدس F.N

وبهذا تصل مجمل معطيات كم الاسلحة التي تم ضبطها منذ بداية العام الجاري 2017 في المنطقة الشمالية وحدها كالاتي:

- 14 بندقية

- 18 مسدس

- 8 قنبلة

- 1 عبوة ناسفة

وكذلك كمية ضخمة من الذخيرة"، الى هنا نص البيان.