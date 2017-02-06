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رياضة وشباب

نتائج متواضعة لريال مدريد مع المباريات المؤجلة
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تاريخ ريال مدريد في المباريات المؤجلة يهدده وينبؤ بخسارة أمام فالنسيا وسيلتا فيغو

ملك ريال مدريد بعض الذكريات السيئة مع المباريات المؤجلة منها خسارته أمام إسبانيول بنتيجة عريضة (8-1) عام 1930

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-06 17:19:52 A A

قامت صحيفة ماركا الإسبانية بإعداد تقرير خاص تضمن جميع نتائج المباريات المؤجلة التي خاضها ريال مدريد منذ تأسيس النادي في بطولة الليجا وحتى اليوم. وأشار التقرير إلى نتائج الملكي الضعيفة عبر التاريخ ما يعني أنّ نسب الفوز في أمام فالنسيا وسيلتا فيجو ضعيفة أيضًا.


لاعبو ريال مدريد من المباراة الأخيرة أمام سوسيداد

وكان الإتحاد الإسباني قد قرر تأجيل مبارتين لريال مدريد هذا الموسم، الأولى أمام فالنسيا بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية وستقام مع نهاية الشهر الجاري، والثانية أمام سيلتا فيجو بسبب وجود مشاكل في سقف ملعب الخصم ولم يتم تحديد موعد إقامة المباراة إلى الآن.

وخاض ريال مدريد 38 مباراة مؤجلة عبر تاريخه كان آخرها مباراة إشبيلية موسم 2014-2015 التي تأجلت لمشاركة الفريق في مونديال الأندية، وحقق حينها ريال مدريد الفوز بهدفين مقابل هدف. ولكن نتائج النادي الملكي متواضعة في المباريات المؤجلة بشكل عام، حيث خاض 38 مباراة مؤجلة عبر تاريخه، حقق منها الفوز في 26 مناسبة وتلقى 5 هزائم وتعادل في 7 مناسبات.

ورغم أن عدد المباريات التي فاز فيها ريال مدريد في المباريات المؤجلة كبيرة، إلا أن نسب الفوز تبقى ضعيفة، فلو إعتبرنا أن المباريات المؤجلة بمثابة الدوري (كون عددها 38 مباراة مثل الليجا) فسنجد أن ريال مدريد حصد 75 نقطة فقط، وهو أقل مما حصده الموسم الماضي بـ15 نقطة رغم أنه حصل على المركز الثاني ولم يتوج باللقب.

كما ويملك ريال مدريد بعض الذكريات السيئة مع المباريات المؤجلة منها خسارته أمام إسبانيول بنتيجة عريضة (8-1) عام 1930، عدا عن خسارته مرتين وتعادله مرة واحدة أمام الغريم التقليدي برشلونة .

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