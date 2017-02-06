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أخبار شريط الاخبار اتهام شاب من عرعرة وفلسطينيين بالتخطيط لتفجير

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اتهام شاب من عرعرة وفلسطينيين بالتخطيط لتفجير

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نشر: 2017-02-06 14:20:38 A A
قدمت النيابة العامة في لواء حيفا "اليوم الاثنين لائحة اتهام ضد ممدوح أحمد يونس من عرعرة وشقيقين من الخليل حسن زيدات ومحمد في العشرينات من أعمارهم تنسب لهم: النشاط في حركة محظورة، التخطيط لخطف جنود والتخطيط لعمليات في اسرائيل في محطة قطار بن يمينا بواسطة سيارة مفخخة على اسم حركة حماس"، وفقا للبيان.
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