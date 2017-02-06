اتهام شاب من عرعرة وفلسطينيين بالتخطيط لتفجير

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا "اليوم الاثنين لائحة اتهام ضد ممدوح أحمد يونس من عرعرة وشقيقين من الخليل حسن زيدات ومحمد في العشرينات من أعمارهم تنسب لهم: النشاط في حركة محظورة، التخطيط لخطف جنود والتخطيط لعمليات في اسرائيل في محطة قطار بن يمينا بواسطة سيارة مفخخة على اسم حركة حماس"، وفقا للبيان.