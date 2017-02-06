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أخبار سياسة الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في قطاع غزّة مجددًا

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قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس
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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في قطاع غزّة مجددًا

الجيش الإسرائيلي:

غارات جوية على شمال قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الاراضي الإسرائيلية صباح اليوم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-06 14:18:58 A A

قالت مصادر فلسطينية، عصر اليوم الاثنين، أنّ " الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع ل حماس في قطاع غزّة مجددًا، عصر اليوم"، لتضاف إلى الغارة التي جاءت ردًا على إطلاق صاروخ من غزّة باتجاه إسرائيل، والذي سقط في أشكلون دون وقوع إصابات أو أضرار.

في حين ذكر الإعلام العبري أيضًا أنّ "القصف الإسرائيلي تجدد عصر اليوم واستهدف مواقع لحماس شرق جباليا، شمال قطاع غزة ردًا على أحداث الصباح"، بحسب ما ورد في المواقع الالكترونية.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له إنّ:"سلاح الجو أغار اليوم على 3 مواقع تابعة لتنظيم حماس الإرهابي شمال قطاع غزة. كما ضربت دبابة موقعًا اخر لحماس في وقت سابق. وتأتي الغارات في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة ساحل اشكلون في وقت سابق صباح اليوم". واختتم البيان:"يعتبر جيش الدفاع منظمة حماس الإرهابية الجهة الوحيدة المسؤولة عما يجري في قطاع غزة"، بحسب بيان الجيش.

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