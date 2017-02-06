فعاليات هادفة في المدرسة الإعدادية أ الطيرة

تشارك طلاب المدارس العربية واليهودية بفعاليات اجتماعية تهدف إلى تنمية روح التعايش العربي اليهودي واحترام الاخر

عمّمت المدرسة الإعدادية أ الطيرة بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وجاء فيه:"ضمن مشروع التعايش العربي اليهودي، قامت المدرسة الاعدادية (أ) بتنظيم سلسلة لقاءات مع مدارس من الوسط اليهودي، حيث كان اللقاء الأول مع مدرسة אלון רעננה واللقاء الثاني مع مدرسة רבין-תלמונד. وقد تشارك طلاب المدارس العربية واليهودية بفعاليات اجتماعية، تهدف إلى تنمية روح التعايش العربي اليهودي واحترام الاخر، إضافة إلى تنمية وتعزيز الذات لدى الطلاب وذلك بمشاركتهم مثل هذه الفعاليات والتي بدورها تنمي روح القيادة".



خلال الفعاليات



واختتم البيان:"هذا، وتتوجه ادارة المدرسة بجزيل الشكر لكل من ساهم بدعم مثل هذه اللقاءات من مركزة الموضوع والهيئة التدريسية ولجنة أولياء الأمور"، إلى هنا البيان.