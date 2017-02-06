النيابة: اتهام ممدوح يونس من عرعرة وفلسطينيين بالتخطيط لتفجير القطار في بنيامينا​

النيابة:

مع بداية عام 2016 أعطى محمد شقيقه حسن معلومات حول اهداف لتنفيذ عمليات

المتهمان من الخليل عملا في منجرة تابعة لعائلة المتهم من عرعرة حيث اتصل واحد منهما لناشط حمساوي واقترح عليه تأسيس خلية لحماس في اسرائيل وتجنيد اشخاص والتخطيط لعمليات في البلاد

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا "اليوم الاثنين لائحة اتهام ضد ممدوح أحمد يونس من عرعرة وشقيقين من الخليل حسن زيدات ومحمد في العشرينات من أعمارهم تنسب لهم: النشاط في حركة محظورة، التخطيط لخطف جنود والتخطيط لعمليات في اسرائيل في محطة قطار بن يمينا بواسطة سيارة مفخخة على اسم حركة حماس"، وفقا للبيان.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "عام 2014 دخل محمد الى البلاد وسكن في عرعرة بصورة غير قانونية وبدأ بالعمل في منجرة لأقرباء ممدوح وخلال عام 2014 أخبر محمد ممدوح أن بنيته تنفيذ عملية ارهابية في محطة القطار في بنيامينا عن طريق وضع عبوات ناسفة داخل القطار أو على سكة الحديد لكي يقتل الكثير من الاسرائيليين، حيث اقترح محمود أن يكون ممدوح جزء من العملية لكن الاخير رفض خوفا من الامساك بهما بسبب كاميرات المراقبة"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "هذا ومع بداية عام 2015 دخل حسن شقيق محمود للسكن في عرعرة بشكل غير قانوني وخلال العام قرر حسن الانضمام الى حماس وتأسيس خلية لتنفيذ عمليات ارهابية ضد اليهود في البلاد والضفة تحت اسم حماس. هذا وتواصل حسن مع سكان غزة عن طريق الانترنت وطلب منهم المساعدة باقامة خلية تعمل باسم حماس، وخلال عمل الخلية وبحسب التعليمات التي تلقاها حسن، خطط لخطف جنود من المحطات في منطقة العفولة الا أنه لم ينفذ العملية"، وفقا للبيان.



المتهمون في المحكمة اليوم (الشقيقان من الخليل وممدوح يونس)



وتابع البيان: "ومع نهاية 2015 بداية عام 2016 جمع المتهمون محركات ثلاجات وطفايات حرائق بهدف انتاج منهم عبوات ناسفة قوية وتخبأتهم في المنجرة لكن لم يتم تنفيذ العملية. ومع بداية عام 2016 أعطى محمد شقيقه حسن معلومات حول اهداف لتنفيذ عمليات ومن بينهم: محطة القطار في بنيامين، كنيس في زخرون يعقوب، محطة في وادي عارة يتواجد بها الكثير من الجنود والاخير وافق على مساعدته وتوفير مركبة له لتنفيذ العملية. هذا وتسب لائحة الاتهام لهم ايضا: العضوية في حركة محظورة، تقديم خدمات لحركة محظورة، التخطيط لتنفيذ جريمة، التواصل مع عميل خارجي، ابمكوث غير القانوني في البلاد، مخالفات اسلحة، كما وتنسب ايضا لممدوح تهمة التخطيط لمساعدة عدو في وقت حرب، وفقا للبيان.



هذا وأنكر اقرباء المتهم من عرعرة الادعاءات والتهم المنسوبة لقريبهم، وقالوا إن "قريبهم انسان مستقيم كان يخطط كل الوقت لبناء مستقبله".



ممدوح يونس