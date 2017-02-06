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فنانين فن عالمي حفل إطلاق فيلم The LEGO Batman..صور

فنانين

حفل إطلاق فيلم The LEGO Batman
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حفل إطلاق فيلم The LEGO Batman..صور

المواقف الساخرة و الأجواء المرحة كانت حاضرة بقوة في هذا الجزء

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 17:57:48 A A

تمّ، مؤخرًا، إطلاق فيلم "ليغو باتمان موفي - Lego Batman Movie"، حيث يقوم الممثل ويل ارنيت بالآداء الصوتي لشخصية باتمان. وقال ارنيت:"في الجزء الأول وعندما قال لي المخرجان فيل لورد وكريس ميلر أنهما سينجزان الفيلم، قلت هل سيكون مجرد دعاية للعبة ليغو، ولكن الأمر لم يكن كذلك أبدا، هناك قصة عميقة حقا".

يذكر أنّه في الفيلم الجديد، يواجه البطل الخارق باتمان أو الرجل الوطواط تحديًا صعبا، فإلى جانب حروبه المتواصلة مع اخطر المجرمين في مدينة جوثام، عليه أيضًا تربية طفل قام بتبنيه. علمًا أنّ المواقف الساخرة و الأجواء المرحة كانت حاضرة بقوة في هذا الجزء.

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