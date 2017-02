نجوم هوليود يتألقون في حفل توزيع جوائز DGA..صور

Like

شاركت نخبة من نجوم هوليود في حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكيين "DGA" في دورته الـ69 لعام 2017، والذي أقيم في فندق "هيلتون" في بيفرلي هيلز. وقد حصد فيلم lala land الجائزة الأهم في الحفل، وتسلّمها المخرج دامين شازيل Damien Chazelle.

هذا، ويعتبر دامين البالغ من العمر 32 عاماً، أصغر مخرج حصل على جائزة DGA في تاريخ الحفل. وهذه لائحة بأهم جوائز الحفل:

أفضل إخراج فيلم:

Damien Chazelle - "La La Land"

أفضل إخراج فيلم للمرة الأولى في عام 2016:

Garth Davis - "Lion"

أفضل إخراج مسلسل درامي:

Miguel Sapochnik - "Game of Thrones," "The Battle of the Bastards

أفضل إخراج تلفزيوني أو مسلسلات قصيرة:

Steven Zaillian - "The Night Of," "The Beach"

أفضل إخراج مسلسل كوميدي:

Becky Martin - "Veep," "Inauguration"

أفضل إخراج لبرنامج:

Don Roy King - "Saturday Night Live," "Host: Dave Chappelle"

أفضل إخراج برنامج تلفزيون الواقع:

J. Rupert Thompson - "American Grit," "The Finale - Over the Falls"

أفضل إخراج برنامج أطفال:

Tina Mabry - "An American Girl Story – Melody 1963: Love Has to Win"

أفضل إخراج وثائقي:

Ezra Edelman - "O.J.: Made in America"