كفرقاسم: أمر حظر نشر حول جريمة قتل مصطفى عامر وابنه علاء رميا بالرصاص

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم نهار اليوم الاثنين وبناء على طلب توجهت فيه الشرطة لسيادة قاضي المحكمة في ريشون لتسيون اصدار أمر حظر نشر حول أي من تفاصيل التحقيقات وكذلك بينات هوية أي من المشتبهين الشخصية

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "استمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف جريمة القتل المزدوجة قرب معرض للسيارات في كفرقاسم يوم أمس والتي راح ضحيتها مصطفى عامر (49 عاما) ونجله علاء عامر (27 عاما) من كفر قاسم وكذلك أصيب شخص آخر يعمل هناك (63 عاما) بجروح خطيرة العامل، تم نهار اليوم الاثنين وبناء على طلب توجهت فيه الشرطة لسيادة قاضي المحكمة في ريشون لتسيون اصدار أمر حظر نشر حول أي من تفاصيل التحقيقات وكذلك بينات هوية أي من المشتبهين الشخصية ساري المفعول حتى نهار يوم 06.03 المقبل"، وفقا للبيان.



المرحوم مصطفى عامر



المرحوم علاء عامر