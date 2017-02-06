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رياضة وشباب رياضة عالمية فيليب لام ينوي إعتزال لعب الكرة نهاية الموسم الحالي

رياضة وشباب

فيليب لام ينوي الإعتزال نهاية الموسم الحالي
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فيليب لام ينوي إعتزال لعب الكرة نهاية الموسم الحالي

خاض لام 500 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 70 آخرين، كما توج بـ19 بطولة مع بايرن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-06 17:19:35 A A

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن فيليب لام ، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، حسم موقفه حيال الإستمرار في كرة القدم، كلاعب محترف، ما يفتح أمامه المجال لخوض تجارب جديدة في عالم الكرة.


فيليب لام - قائد فريق بايرن ميونيخ

وفقًا لما نشرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن لام صاحب الـ33 عامًا، قرر الإعتزال نهاية الموسم الحالي وعدم استكمال عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف 2018. وقالت الصحيفة: "لام إتخذ قراره بعدما أجرى محادثات مع أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ وكارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي ونائبه يان كريستيان دريسين".

وأضافت: "لام لديه تصور واضح عن وظيفته الجديدة وهي تولي منصب المدير الرياضي للنادي البافاري وهو المنصب الشاغر منذ إعتذار ماتس زامر لأسباب مرضية". وتابعت: "لام سيكون لديه دورًا بارزًا في مسألة التعاقدات على نحو خاص".

وخاض لام 500 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 70 آخرين، كما توج بـ19 بطولة مع بايرن أبرزهم البوندسيجا (7 مرات) وكأس ألمانيا (6 مرات) ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية (مرة واحدة).

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