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ترامب يصنف ايران كدولة إرهابية رقم واحد
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ترامب يصنف ايران كدولة إرهابية رقم واحد والكرملين يعترض

اعتبر ترامب الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في يونيو 2015 بأنه أسوأ اتفاق "تفاوضي" على الإطلاق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-06 12:28:34 A A

اعترض الكرملين اليوم الاثنين على تصنيف الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب دولة ايران كدولة ارهابية رقم واحد، وقال ترامب: "إن ايران سترسل الأسلحة والمال إلى أماكن كثيرة"، وذلك في مقابلة صحافية مع "فوكس نيوز".


بوتين


وقال ترامب حول االتفاق النووي: "هو أسوأ اتفاق "تفاوضي" على الإطلاق"، وقال "كان بالإمكان أن يخرج بصيغة أفضل".

وأشار ترمب إلى "استخفاف إيران بأميركا،" وحين سئل حول ما إذا كانت الأمور ستؤول إلى المواجهة مع طهران، أجاب "سنرى ماذا سيحدث".
وأكد ترمب الذي اتهم خلال حملته الانتخابية بالاستفادة من قرصنة روسية لبيانات منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، أنه يحترم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن احترامه لا يعني بالضرورة إمكانية التفاهم، بحسب قوله.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترمب يحترم بوتين واصفاً إياه بـ"القاتل"، رد الرئيس الأميركي "ثمة قتلة كثيرون، وهل تعتقد أننا أبرياء؟".


ترامب

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