أخصائية ابوت:

مرحلة الطفولة تعتبر مرحلة مصيرية في التطور، حيث تتبلور خلالها أسس التطور الذهني والتعلّم المستقبلي للطفل

يلخصون في هذه الأيام في المؤسسات التعليمية نصف سنة دراسية، ويقدمون الشهادات والعلامات للطلاب عن انجازاتهم خلال نصف سنة. كأهالي فإننا نرغب وبشدة ان ينجح أولادنا في التعليم.





رونيت دوييف



رونيت دوييف المديرة العلمية في ابوت، منتجة سيميلاك تكشف لنا ان دورنا لا يبدأ عند دخول الولد الى الصف الأول بل قبل ذلك بكثير. للتغذية منذ جيل صفر تأثير مهم وللأمد البعيد على القدرات الذهنية، الادراكية والحركية لدى الطفل في جيل الروضة، في جيل المدرسة وعلى امتداد سنوات حياته.

الدماغ هو المسؤول عن كافة عمليات التفكير، الذاكرة، التعليم، لكن ليس هذا فحسب. انه عملياً يدخل تقريبًا في كل العمليات التي تحدث في جسمنا: التنفس، تنظيم الجسم، البناء، التجدد، اعادة التأهيل والنشاط البدني.

تدل الابحاث على ان نصف الذكاء المحتمل لدى الانسان يتطور حتى جيل 4. في هذه الفترة تنشأ علاقات هامة بين خلايا الدماغ التي تؤثر على نسبة الذكاء لدى الطفل وعلى تطوره الحركي. الدماغ يستوعب، يحلل ويفسر التحفيزات التي يتم استيعابها بواسطة الحواس، ويشغل انظمة الجسم وحتى انه يخلق الاحاسيس والمشاعر. عبر تلقي الرسائل الحسية وارسال الرسائل العصبية، تتطور القدرات الذهنية لدى الطفل: نسبة الذكاء(IQ)، اللغة وقدراته الحركية.

لذا يتطلب من الطفل تزويد مستمر لأحماض الدهن من نوع أوميغا 3 و6، والتي وُجد انها مهمة بشكل خاص لتطور الدماغ وجهاز الاعصاب والنظر.

يحتوي سيميلاك على LCPUFA في كافة المراحل الثلاثة: ولادة حتى نصف سنة، نصف سنة حتى سنة وسنة حتى ثلاثة سنوات.

يستدل من ابحاث قامت بها شركة ابوت ان الأطفال الذين تغذوا على التركيبة الخاصة من سيميلاك مع LCPUFA قد احرزوا نتائج تطور ذهنية ونسب ذماء تشبه النتائج لدى الأطفال الذين يرضعون.

بعض الحقائق المثيرة عن الدماغ:

• يضاعف الدماغ حجمه بثلاثة مرات حتى جيل سنتين. عند ولادة الطفل، يكون وزن الدماغ حوالي 400 غرام. بينما يصل دماغ الانسان البالغ الى وزن متوسط يصل الى نحو كيلوغرام ونصف.

• يشكّل الدهن حوالي نصف الوزن الجاف للدماغ، وحوالي نصف كمية الدهن مصدرها هو من احماض الدهن غير المشبعة LCPUFA.

• العلاقة بين حجم الدماغ وبين درجة الذكاء. أشغل هذا الموضوع الباحثين على مدار سنوات طويلة.

• في عام 1830 اقترح الخبراء ان هناك علاقة بين حجم الدماغ وبين القدرة الذهنية للإنسان. منذ هذا التصريح، اجريت ابحاث عديدة من اجل تحديد ما اذا كانت هناك علاقة بالفعل. تدل الابحاث من السنوات الاخيرة على ان الاشخاص ذوي كمية خلايا دماغ أكبر اكثر، يكونون ذوي نتائج اختبارات مستوى ذكاء (IQ) أعلى.

• دلّت فحوصات لنشاط الدماغ انه منذ جيل نصف سنة حتى سنة، غلاف الدماغ الامامي والمسؤول عن التخطيط والمنطق، يتطور بوتيرة سريعة جدًا، حتى ان الطاقة التي يستهلكها من اجل هذا هي ضعف الطاقة التي يحتاجها الدماغ الكلي الشخص البالغ.



اذا كان لديك أي سؤال حول تغذية طفلك وللحصول على عيّنات يمكن التوجه الى مركز "طاقم الخبراء" من سيميلاك، ويشمل اخصائيات تغذية سريرية على هاتف 1800-65-65-01.





ع.ع.