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تكنولوجيا هواتف ذكية فايبر توفر ميزة خفي الصور والفيديوهات بعد رؤيتها

تكنولوجيا

فايبر وميزة تخفي الصور والفيديوهات بعد رؤيتها
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فايبر توفر ميزة خفي الصور والفيديوهات بعد رؤيتها

يمكن عبر هذه الميزة إرسال الصور إلى الشخص الآخر مع وجود وقت عرض محدد مسبقاً هي ثانية واحدة أو ثلاث ثواني أو سبع ثواني أو عشر ثواني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-06 12:00:53 A A

أعلنت خدمة التراسل الفوري فايبر المملوكة، عن توفيرها ميزة جديدة ضمن تطبيقها على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" وتدعى "الرسائل السرية"، والتي تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يخص تواصلهم مع الآخرين.


صورة توضيحية

وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية تحديد الصور ومقاطع الفيديو التي يرغبون بأن تبقى ضمن محفوظات الدردشة قبل إرسالها، وتتيح ميزة الرسائل السرية الجديدة للمستخدمين تحديد مؤقت زمني للصور التي يرغبون بمشاركتها إلا أنهم لا يريدون لها أن تبقى ضمن أرشيف المحادثة، وتتشابه هذه الطريقة إلى حد كبير مع ما تقدمه خدمة التراسل "سناب شات".

ويمكن عبر هذه الميزة إرسال الصور إلى الشخص الآخر مع وجود وقت عرض محدد مسبقاً هي ثانية واحدة أو ثلاث ثواني أو سبع ثواني أو عشر ثواني، ولا يعود بإمكان المتلقي رؤية الصورة بعد إنتهاء الوقت المحدد مسبقاً.

كما بإمكان المستخدمين حالياً إرسال مقطع فيديو عبر فايبر مع توفير خيار إمكانية مشاهدة المقطع من قبل المستلم لمرة واحدة فقط قبل أن يختفي من الأرشيف.

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