مايا دياب تحيي حفلًا وتقع ضحية في دبي

ظهرت دياب بشعر قصر كيرلي باللونين الابيض والاسود، مع ماكياج قوي، واختارت لاطلالتها فستان ضيق طويل بألوان متداخلة بين الاهمر والاسود والذهبي

أحيت الفنانة مايا دياب حفلاً غنائياً ضخماً في دبي إلى جانب الفنان عاصي الحلاني، لكن الحفل لم ينتهِ على خير. ففي الصور الّتي نشرتها عبر منصّات مواقع التواصل الإجتماعي، هدّدت بكشف الحقيقة قريباً وألمحت أنها وقعت في مكيدةٍ ما!

في التفاصيل، أرفقت مايا دياب صور حفلها الأخير بالتعليق التالي “صورة من الحفل الذي حملوني على الاعتقاد بأنّه خيري..طبعاً يتبع..ويتبعه الكثير”.

كما أعادت دياب نشر تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر كُتب فيها “قالولها تعي غنّي وكلّ المصاري منعطيون لجمعيات خيرية، أخذوا المصاري وما وزّعوهم على الفقراء”. نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورها من إحدى حفلاتها وظهرت بلوك جديد مختلف أثار ضجة وسخرية العديد من متابعيها.

ظهرت دياب بشعر قصر كيرلي باللونين الابيض والاسود، مع ماكياج قوي، واختارت لاطلالتها فستان ضيق طويل بألوان متداخلة بين الاهمر والاسود والذهبي.

وعلقت مايا على الصور: "صورة من الحفل الذي حملوني على الاعتقاد بأنّه خيري.. تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاركة مركز راشد للمعاقين في حفل فني يقام في دبي وهذا الخبر عار عن الصحة ونتمنى من الجمهور تحري المصداقية".