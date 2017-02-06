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فنانين فن عربي اليسا: الدين هو حب بلا حدود وهو الاحترام والفرح

فنانين

اليسا: الدين هو حب بلا حدود وهو الاحترام والفرح
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اليسا: الدين هو حب بلا حدود وهو الاحترام والفرح

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 12:36:25 A A

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة مؤثرة لجمهورها من خلال صورة قامت بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول مفهوم الدين في الحياة. وتضمنت الصورة: "الدين هو حب بلا حدود.. الدين هو الاحترام.. الدين هو مساعدة بلا مقابل.. الدين هو الفرح.. الدين مش مسلم ومسيحي.. الدين معاملة".

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