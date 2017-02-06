اليسا: الدين هو حب بلا حدود وهو الاحترام والفرح

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة مؤثرة لجمهورها من خلال صورة قامت بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول مفهوم الدين في الحياة. وتضمنت الصورة: "الدين هو حب بلا حدود.. الدين هو الاحترام.. الدين هو مساعدة بلا مقابل.. الدين هو الفرح.. الدين مش مسلم ومسيحي.. الدين معاملة".