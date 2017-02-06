سكايب توقف إصدارها على ويندوز إعتبارًا من الشهر المقبل

يُشار إلى أن قرار الشركة الجديد يأتي في إطار إستراتيجيتها للتحول بسكايب من خدمة للتواصل بين الأفراد إلى منصة عصرية

قالت شركة مايكروسوفت إنها ستقوم بإنهاء الإصدارات القديمة من برنامج سكايب ، وذلك في مسعى منها لدفع المستخدمين إلى تنزيل الإصدارات الحديثة.

وقالت عملاقة البرمجيات الأميركية في منشور على مدونة سكايب، إنه اعتبارًا من يوم 1 آذار المقبل لن يكون بإمكان المستخدمين الذين يستعملون الإصدار 7.16 والأقدم من برنامج سكايب لنظام ويندوز، والإصدار 7.18 والأقدم لنظام ماك تسجيل الدخول إلى الخدمة.

وأضافت مايكروسوفت: “إذا كنت واحدًا من أولئك المستخدمين، فكل ما عليك فعله هو تنزيل التحديث الجديد“.

يُشار إلى أن قرار الشركة الجديد يأتي في إطار إستراتيجيتها للتحول بسكايب من خدمة للتواصل بين الأفراد إلى منصة عصرية مع معمارية سحابية وموجهة للأجهزة المحمولة.