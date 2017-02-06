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فنانين فن عربي نانسي عجرم تستمتع مع زوجها بغروب الشمس

فنانين

نانسي عجرم تستمتع مع زوجها بغروب الشمس
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نانسي عجرم تستمتع مع زوجها بغروب الشمس

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 14:13:49 A A

نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية نانسي عجرم صورا على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"الانستغرام" حيث ظهرت نانسي بالصورة برفقة زوجها الطبيب في أكثر اللحظات الرومانسية حيث كانا يقضيان وقتا ممتعا مع بعضهما البعض داخل قارب ويشاهدان لحظة غروب الشمس.

 

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