إنشاء فندقين جديدين لراديسون بلو في دبي

كانت "ريزيدور" قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لافتتاح 14 فندقاً في الدولة بحلول عام 2019، وزيادة طاقتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى 100 فندق و20 ألف غرفة بحلول عام 2020

تمّ توقيع عقد لإنشاء فندقين جديدين لـ"راديسون بلو" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدهما في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي والآخر في مدينة دبي للاستوديوهات، بحسب ما أعلنته مجموعة "ريزيدور" للفنادق، بالشراكة مع مجموعة "بن حيدر" القابضة.



دبي



هذا، وكانت "ريزيدور" قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لافتتاح 14 فندقاً في الدولة بحلول عام 2019، وزيادة طاقتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى 100 فندق و20 ألف غرفة بحلول عام 2020.

يذكر أنّه من المتوقع افتتاح فندق "راديسون بلو" في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي في الربع الأول من العام 2019، وسيضم 356 غرفة ومطعمين بالإضافة إلى غرف الاجتماعات لدعم الشركات في تلك المنطقة. كما يحظى الفندق بموقع مثالي على شارع الشيخ محمد بن زايد وذلك بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال).

أما فندق "راديسون بلو" في مدينة دبي للاستوديوهات والذي من المتوقع افتتاحه في الربع الأول من عام 2019 فيقع في الجهة الجنوبية الغربية لإمارة دبي حيث سيضم 290 غرفة بالإضافة إلى صالات للأعراس والمناسبات، ومطاعم متنوعة.