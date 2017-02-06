قطر تطلق أطول رحلة طيران في العالم..صور

استغرقت الرحلة 16 ساعة و20 دقيقة في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة وستكون الأطول في العالم حسب موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع رحلات الطيران

أطلقت شركة الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى أوكلاند في نيوزيلندا اليوم الاثنين، وأشارت الشركة إلى أنّ رحلة العودة ستكون الأطول لشركة طيران تجارية من حيث زمن التحليق، بحسب بيان نشرته القطرية عبر موقعها الالكتروني.





طائرة القطرية تحلق فوق أوكلاند اليوم الاثنين



وجاء على لسان متحدثة باسم شركة الطيران أنّ "الرحلة QR920 غادرت مطار حمد الدولي، ووصلت إلى مطار أوكلاند في الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينتش)".



هذا، واستغرقت الرحلة 16 ساعة و20 دقيقة في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة وستكون الأطول في العالم حسب موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع رحلات الطيران. وقالت الخطوط القطرية إنها تستخدم طائرة بوينج 777 لأولى رحلاتها لنيوزيلندا البالغة مسافتها 14ألفا و534 كيلومترا وساهم التطور التكنولوجي خلال العقد الأخير في زيادة كفاءة استهلاك الوقود مما يشجع على تسيير رحلات أطول.



