اغلاق
اغلاق
سياحة تقارير سياحية قطر تطلق أطول رحلة طيران في العالم..صور

سياحة

قطر تطلق أطول رحلة طيران في العالم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قطر تطلق أطول رحلة طيران في العالم..صور

استغرقت الرحلة 16 ساعة و20 دقيقة في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة وستكون الأطول في العالم حسب موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع رحلات الطيران

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-06 14:14:31 A A

أطلقت شركة الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى أوكلاند في نيوزيلندا اليوم الاثنين، وأشارت الشركة إلى أنّ رحلة العودة ستكون الأطول لشركة طيران تجارية من حيث زمن التحليق، بحسب بيان نشرته القطرية عبر موقعها الالكتروني.


طائرة القطرية تحلق فوق أوكلاند اليوم الاثنين
وجاء على لسان متحدثة باسم شركة الطيران أنّ "الرحلة QR920 غادرت مطار حمد الدولي، ووصلت إلى مطار أوكلاند في الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينتش)".

هذا، واستغرقت الرحلة 16 ساعة و20 دقيقة في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة وستكون الأطول في العالم حسب موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع رحلات الطيران. وقالت الخطوط القطرية إنها تستخدم طائرة بوينج 777 لأولى رحلاتها لنيوزيلندا البالغة مسافتها 14ألفا و534 كيلومترا وساهم التطور التكنولوجي خلال العقد الأخير في زيادة كفاءة استهلاك الوقود مما يشجع على تسيير رحلات أطول.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: مقتل اب وابنه بعد تعرضهما لاطلاق نار | [459 قراءة]
2 الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بكأس أفريقيا | [210 قراءة]
3 بنات الشمس الحلقة 56 مدبلجة على العرب | [182 قراءة]
4 تحرير 4300 مخالفة سير في البلاد خلال نهاية الأسبوع | [153 قراءة]
5 المصادقة على مشاريع جديدة في بستان المرج | [148 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب