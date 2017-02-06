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فنانين فن عالمي ليدي غاغا تشعل سوبر بول.. وإيفانكا معجبة

فنانين

ليدي غاغا تشعل سوبر بول.. وإيفانكا معجبة
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ليدي غاغا تشعل سوبر بول.. وإيفانكا معجبة

وجهت نجمة البوب رسالة تسامح خلال العرض التقليدي بين استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول النهائية لكرة القدم الأميركية في هيوستن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-06 12:36:24 A A

قدمت المغنية الامريكية المثيرة للجدل  الليدي غاغا مساء الأحد عرضا خاصا في حفل مباراة "السوبر بول" الأشهر في الولايات المتحدة والتي تتابعها أعداد هائلة من الأميركيين.


خلال العرض


ووجهت نجمة البوب رسالة تسامح خلال العرض التقليدي بين استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول النهائية لكرة القدم الأميركية في هيوستن (تكساس في جنوب الولايات المتحدة).

وبدأت ليدي غاغا عرضها بتأدية أغنيتين وطنيتين بامتياز هما "غود بليس أميركا" و"ذيس لاند ايز يور لاند" التي يرد في كلامهما خصوصاً أن الولايات المتحدة "بلد الحرية والعدالة للجميع".

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