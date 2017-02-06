نمر شافع كناعنة من عرابة في ذمه الله عن عمر ناهز الـ64 عاما
سيشيّع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة عصر ومن ثم الى مثواه الاخير
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توفي في مدينة عرابة اليوم الاثنين نمر شافع كناعنة عن عمر ناهز الـ64 عاما إثر صراع مع مرض العضال. هذا وسيشيّع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة عصر ومن ثم الى مثواه الاخير.
انا لله وانا اليه لراجعون..
المرحوم نمر شافع كناعنة
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