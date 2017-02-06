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أخبار محليات نمر شافع كناعنة من عرابة في ذمه الله عن عمر ناهز الـ64 عاما

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سخنين والمنطقة نمر شافع كناعنة من عرابة في ذمه الله
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نمر شافع كناعنة من عرابة في ذمه الله عن عمر ناهز الـ64 عاما

سيشيّع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة عصر ومن ثم الى مثواه الاخير

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 11:15:24 A A

توفي في مدينة عرابة اليوم الاثنين نمر شافع كناعنة عن عمر ناهز الـ64 عاما إثر صراع مع مرض العضال. هذا وسيشيّع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة عصر ومن ثم الى مثواه الاخير.
انا لله وانا اليه لراجعون..


المرحوم نمر شافع كناعنة

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