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عرابة تفجع بوفاة مأمون عبد الكريم نصار (55 عاما) بنوبة قلبية

سيشيّع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة المدينة

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-02-06 11:15:48 A نشر: 2017-02-06 11:15:48 A