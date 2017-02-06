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أخبار محليات عرابة تفجع بوفاة مأمون عبد الكريم نصار (55 عاما) بنوبة قلبية

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سخنين والمنطقة عرابة تفجع بوفاة مأمون عبد الكريم نصار
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عرابة تفجع بوفاة مأمون عبد الكريم نصار (55 عاما) بنوبة قلبية

سيشيّع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة المدينة

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 11:15:48 A A

فجعت مدينة عرابة صباح اليوم الاثنين بخبر وفاة العامل الاجتماعي مـأمون عبد الكريم نصار عن عمر ناهز الـ55 عاما وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة. هذا وسيشيّع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة المدينة.
انا لله وانا اليه لراجعون.


 مـأمون عبد الكريم نصار

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