عرابة تفجع بوفاة مأمون عبد الكريم نصار (55 عاما) بنوبة قلبية
سيشيّع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة المدينة
كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
فجعت مدينة عرابة صباح اليوم الاثنين بخبر وفاة العامل الاجتماعي مـأمون عبد الكريم نصار عن عمر ناهز الـ55 عاما وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة. هذا وسيشيّع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة المدينة.
انا لله وانا اليه لراجعون.
مـأمون عبد الكريم نصار
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك