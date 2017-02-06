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ابراج الحوت انتهاج نمط معيشة هادئة

ابراج

الحوت 6.2.2017
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انتهاج نمط معيشة هادئة

انتهاج نمط معيشة هادئة، سيجعلك تتجاوز التأثير السلبي للظروف دون فوضى.
مهنيًا: اعطِ نفسك وقتًا أكثر للوصول إلى أهدافك بطريقة أكثر راحة.
صحيًا: جلسات اليوغا ستساعدك في تعزيز صحتك النفسية والجسدية.
عاطفيًا: عامل خارجي يحاول تنغيص هدوء علاقتك مع الحبيب.

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نشر: 2017-02-06 10:51:34 A A
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