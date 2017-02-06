القدس: حملة مداهمة واعتقالات في القدس الشرقية والاشتباه بتمويل حماس لعدة عائلات

لوبا السمري:

اعتقال 14 مشتبهًا الذين تم تحويلهم للتحقيقات الجارية

تم خلال الحملة وتفتيش منازل عائلات الارهابيين ضبط مبالغ مالية بعملات اسرائيلية واخرى اجنبية ضخمة وبما تضمن مجمل نحو 200,000 شاقل

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "بناء على نتائج ومعطيات عمليات تحريات وتحقيقات سرية دقيقة طويلة ومتشعبة أجرتها الشرطة بالتعاون مع جهاز الامن العام الشاباك بخصوص عائلات منفذي عمليات اشتبه بتلقيها تمويل ودعم مالي من تنظيم حركة حماس وذلك تأييدا من الاخيرة على تنفيذ العمليات الارهابية الدامية من قبل ابنائها عائلات تقطن في احياء شرقي القدس وضواحيها، قامت خلال ساعات الليلة الماضية قوات معززة من الشرطة بمداهمة منازل 7 منفذي عمليات في جبل المكبر و راس العامود والطور ومخيم شعفاط وبما تضمن الاتي:

فيديو وصور من الشرطة

1. عائلة غسان ابو جمل منفذ العملية الارهابية في كنيس حي هار نوف بالقدس عام 2014

2. عائلة رمضان وفهمي مشاهرة اللذين يمضيان محكوميتهما بالسجن المؤبد عن مساعدتهما في تنفيذ العملية الارهابية بحي جيلو في القدس وتخلله مقتل 19 اسرائيلي وذلك عام 2002

3. عائلة ايمن عباسي الذي شارك في احداث الاخلال بالنظام في راس العامود عام 2015 واعلن عنه ״شهيدا״

4. عائلة عماد عباسي الذي قضى فترة محكومية سجن طويلة عن ضلوعة في نشاطات ارهابية معادية



5. عائلة حسن نابي وهو من الضالعين في مقتل الجندي نحشون فكسمان عام 1994

6. عائلة وسام فرج الذي شارك في اعمال الاخلال بالنظام واعلن عنة" شهيد " عام 2015

7. عائلة عماد شاعر الذي يمضي محكوميتة بالسجن المؤبد عن التخطيط ومحاولة تنفيذ عملية خطف ارهابية عام 2013.



هذا وتم خلال الحملة وتفتيش منازل العائلات ضبط مبالغ مالية بعملات اسرائيلية واخرى اجنبية ضخمة وبما تضمن مجمل نحو 200,000 شاقل نقدا وكذلك مبالغ بعملات اجنبية وشيكات مصرفية جنبا الى التحرز على مركبتين وشاحنة ومجوهرات وذلك استنادا على أوامر تحرز ومصادرة ادارية جنبا الى اعتقال الشرطة 14 مشتبهًا الذين تم تحويلهم للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.



وأضافت السمري: "والى كل ذلك ليس من النافلة تأكيدنا على مواصلتنا العمل ضد أي محاولة دعم وتمويل للارهاب ومن قبل منظمة ارهاب ايا كانت وبعائلات اشخاص نفذوا عمليات ارهابية بالغة الشدة مزهقين ارواح ابرياء جنبا لمواصلة عملنا لمنع واحباط واعتقال الجهات الضالعة في نشاطات ارهابية معادية بصورة مباشرة وكذلك ضد الجهات التي تشجع وتؤيد الارهاب والارهابيين ووسط توعدنا كذلك بالتوصل الى كافة الجهات التي تلقت تمويلا ارهابيا وكذلك أبدت تشجيعا وتأييدا بنشاطات ارهاب ومع مصادرتنا ممتلكاتهم وتقديمهم امام سيادة العدالة الشديدة ومن دون أي محاباة أو استثناءات"، وفقا للبيان.