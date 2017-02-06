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أخبار محليات سقوط صاروخ في اشكلون والجيش الاسرائيلي يقصف موقعا لحماس في قطاع غزة

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النقب الجيش: صافرات انذار في اشكلون
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سقوط صاروخ في اشكلون والجيش الاسرائيلي يقصف موقعا لحماس في قطاع غزة

مصادر فلسطينية:

المدفعية الاسرائيلية أطلقت اليوم الإثنين، قذيفتين شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

 

الجيش الاسرائيلي:

دمر جيش الدفاع من خلال نيران دبابة موقعًا لتنظيم حماس الإرهابي في شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الاراضي الإسرائيلية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 10:35:54 A A

أفادت مصادر صحفية فلسطينية أن "المدفعية الاسرائيلية أطلقت اليوم الإثنين، قذيفتين شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث اسهدفت المدفعية ارض خالية بجوار موقع فلسطين التابع لكتائب القسام".

كما ووصل الى موقع العرب بيان من افيحاي أدرعي الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أنه "أطلقت صباح اليوم صافرات الانذار في المجلس الإقليمي شاطئ اشكلون جراء سقوط قذيفة كما يبدو في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، كما وأن القوات تقوم بتمشيط المنطقة"، وفقا للبيان.

وجاء في بيان لاحق للجيش: "دمر جيش الدفاع من خلال نيران دبابة موقعًا لتنظيم حماس الإرهابي في شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الاراضي الإسرائيلية من قطاع غزة في وقت سابق اليوم"، وفقا للبيان.

 

 

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