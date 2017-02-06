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اكسال: الاشتباه بالتجارة باسطوانات الغاز والبيض

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نشر: 2017-02-06 09:47:28 A A
أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "عاين البارحة الاحد على شارع رقم 65 طريق تجاوزي العفولة افراد قوة عابرة من شرطة حرس الحدود بمركبة تجارية ايضا عابرة اشتبهوا في تحركاتها وغطاء حمولتها موعزين لسائقها بالتوقف جانبا للفحص حيث تبين انها تحمل نحو 75 اسطوانة غاز مختلفة الاحجام وكذلك كراتين بيض كثيرة المشتبه بأنها مهربة من برطعة وذلك للتجارة فيها في الشمال بصورة مستقلة غير قانونية ومع نقل الاسطوانات في السيارة بطريقة غير قانونية المر الذي يشكل خطرا على السلامة العامة، هذا وتم التحرز على المضبوطات من قبل الجهات الرسمية التي استدعتها الشرطة بغرض إبادتها وتوقيف السائق من اكسال (50 عاما) للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.
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