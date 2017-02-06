جرانت ينهي مهامه كمدير فني لمنتخب غانا بعد أمم أفريقيا

أعلن المدرب جرانت، قرار رحيله خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، مؤكدًا أنه إستمتع بتجربته التي إستمرت عامين مع منتخب غانا

أنهى إفراهم جرانت، مهامه كمدير فني لمنتخب غانا ، عقب خسارة الفريق أول أمس السبت بهدف نظيف، أمام بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الجابون.





إفرام جرانت المدرب السابق لمنتخب غانا



وأعلن المدرب جرانت، قرار رحيله خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، مؤكدًا أنه إستمتع بتجربته التي إستمرت عامين مع منتخب غانا. وقال المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي: "قضيت عامين جيدين مع النجوم السوداء والصعود بالفريق إلى النهائي والمربع الذهبي أمر جيد".

وأضاف: "سعيد باللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى" في إشارة إلى دفعه بمجموعة من اللاعبين غير الأساسيين أمام بوركينا فاسو مثل الحارس ريتشارد اوفوري، وإيبنزر أوفوري المنتقل حديثا لشتوتجارت الألماني. ولم يتحدث جرانت عن مستقبله بعد نهاية عقده مع منتخب غانا في نهاية الشهر الجاري.