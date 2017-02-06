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أخبار محاكم وجنائيات النقب: الكشف عن وكري سلاح واعتقال مشتبهين

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النقب النقب: الكشف عن وكري سلاح واعتقال مشتبهين
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النقب: الكشف عن وكري سلاح واعتقال مشتبهين

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم توقيف مشتبهين اثنين من السكان بحيازة المضبوطات وتحويلهما للتحقيقات الجارية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 09:49:46 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "في اطار مواصلة الشرطة بنشاطاتها الرامية الى الحد من شتى جوانب ظاهرة السلاح غير المشروع تم مؤخرا في النقب في بلدة اللقية وضواحيها العثور على وكرين مجاورين تم تخبئة اسلحة داخلهما وبما تضمن بندقية ومسدس وقطع اسلحة وامشاط وكمية ضخمة من الذخيرة وغيرها
هذا وتم توقيف مشتبهين اثنين من السكان بحيازة المضبوطات وتحويلهما للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.


تصوير: الشرطة

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